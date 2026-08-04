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Калуга-поиск

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В Кондрово водитель Chery сбил восьмилетнего мальчика

В Кондрово водитель Chery сбил восьмилетнего мальчика

В Дзержниском районе Калужской области вечером 2 августа произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. По предварительным данным полиции, около 17:00 у дома № 1А на улице Орджоникидзе в Кондрово 39-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro сбил 8-летнего мальчика.

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