В Кондрово водитель Chery сбил восьмилетнего мальчика

В Дзержниском районе Калужской области вечером 2 августа произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. По предварительным данным полиции, около 17:00 у дома № 1А на улице Орджоникидзе в Кондрово 39-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro сбил 8-летнего мальчика.