Газета.ру

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Netflix профинансирует следующий фильм Джонни Деппа о короле Франции Людовике XV

Netflix профинансирует следующий фильм Джонни Деппа о короле Франции Людовике XV

Netflix Inc планирует помочь с финансированием и транслировать первый полнометражный фильм с участием Джонни Деппа после продолжительного судебного процесса актера с бывшей женой Эмбер Херд, передает Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

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