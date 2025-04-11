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Петербургский дневник

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Проклятие «Карманного словаря»: 180 лет назад начал выходить словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка

Проклятие «Карманного словаря»: 180 лет назад начал выходить словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка

Судьбы его создателей которого сложились трагически Научное изучение истории русского языка, как считают исследователи, началось с середины XVIII века, когда Михаил Васильевич Ломоносов опубликовал свои труды «Российская грамматика» и «Краткое руководство к риторике».

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