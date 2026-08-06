Задержан глава церкви мормонов из российского региона

В Выборге Ленинградской области задержали главу ячейки церкви мормонов за перевод денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).
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