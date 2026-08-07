Россия открыли двери для Киргизии. А что взамен? Ухов задал логичные вопросы

С 5 по 7 августа 2026 года на Иссык-Куле проходит VIII Киргизско-Российский экономический форум. Это мероприятие собрало более тысячи участников и стало важной платформой для обсуждения стратегического партнерства между двумя странами до 2030 года.
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