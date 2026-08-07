Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

Россия открыли двери для Киргизии. А что взамен? Ухов задал логичные вопросы

Россия открыли двери для Киргизии. А что взамен? Ухов задал логичные вопросы

С 5 по 7 августа 2026 года на Иссык-Куле проходит VIII Киргизско-Российский экономический форум. Это мероприятие собрало более тысячи участников и стало важной платформой для обсуждения стратегического партнерства между двумя странами до 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Белоусов
Уж больно напоминает СССР. Вкладывались в развитие &quot;окраин&quot; а, РСФСР загибалась от дефицитов. Развалили СССР, началось &quot;рус -чемодан-вокзал-Москва&quot;. Теперь снова с наглыми рожами прутся в Россию и орут давай-давай. Не пора-ли перестать быть такими дебильно милосердными?
Ответить
1 м.