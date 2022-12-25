На трассе Чекшино — Тотьма — Никольск столкнулись две отечественные легковушки

На 160-м километре трассы Чекшино — Тотьма — Никольск столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Веста".По предварительной версии, 41-летний водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и на большой скорости вылетел на полосу встречного движения.