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На трассе Чекшино — Тотьма — Никольск столкнулись две отечественные легковушки

На трассе Чекшино — Тотьма — Никольск столкнулись две отечественные легковушки

На 160-м километре трассы Чекшино — Тотьма — Никольск столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Веста".По предварительной версии, 41-летний водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и на большой скорости вылетел на полосу встречного движения.

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