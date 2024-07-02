Газпром повышает оптовые цены на газ Новые расценки начнут действовать с 1 июля. Это коснется всех потребителей.
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Газпром повышает оптовые цены на газ Новые расценки начнут действовать с 1 июля. Это коснется всех потребителей.
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