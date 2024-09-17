Заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя призывы западных политиков к ударам по территории Российской Федерации, призвал подумать о создании открытой общественной базы врагов страны.
Медведев призвал подумать о создании открытой общественной базы врагов России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот именно! Не слаще, точно....
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
А почему ограничиваете свое поле зрения Только Внешними Врагами вроде отмороженного Столтенберга? А внутренних Вражин разве не Следует россиянам знать в лицо?
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4 час.
Сергей Дмитриев
Медведеву по штату пора бы совершить экскурсию в Белгородскую область, где идёт реальная война. А общие сентенции как-то уже не впечатляют.
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2 час.
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