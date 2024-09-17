Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Уважаемый Володин! Вы бы лучше с лоббистами мигрантов и миграцией разрулили проблему! А не лезли бы туда, где и без В...Володин: в случае...
  • Сергей Дмитриев
    Медведеву по штату пора бы совершить экскурсию в Белгородскую  область, где идёт реальная война. А общие сентенции ка...Медведев призвал ...
  • Анатолий протасевич
    всех депутатов с двойным гражданством  -отправить на урановые рудники -а их имущество  в пользу государства  или у на...И здесь дефицит к...

Медведев призвал подумать о создании открытой общественной базы врагов России

Медведев призвал подумать о создании открытой общественной базы врагов России

Заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя призывы западных политиков к ударам по территории Российской Федерации, призвал подумать о создании открытой общественной базы врагов страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Вот именно! Не слаще, точно....
Ответить
13 час.
Vladimir Soukhatchev
А почему ограничиваете свое поле зрения Только Внешними Врагами вроде отмороженного Столтенберга? А внутренних Вражин разве не Следует россиянам знать в лицо?
Ответить
4 час.
Сергей Дмитриев
Медведеву по штату пора бы совершить экскурсию в Белгородскую  область, где идёт реальная война. А общие сентенции как-то уже не впечатляют.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх