9 мифов о сахаре, в которые пора уже перестать верить

Вы когда-нибудь задумывались, какой кучей предрассудков, которые нам любовно вдалбливают в голову с детства, мы ограничиваем и без того сложную жизнь? Дверь холодильника долго не держи, иначе все сломается.
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