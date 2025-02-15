Белый порошок и оружие: что нашли на вечеринке в отеле Savoy

РЕН ТВ Ночью московские силовики нагрянули с проверкой на закрытую гламурную вечеринку и обнаружили там много известных личностей – Ирину Хакамаду, блогера-миллионника Любовь Сидоркину, телеведущую Нелли Ермолаеву, а также подозрительный белый порошок и оружие.
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