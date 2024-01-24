Форвард "Тампы" Эйссимонт назвал россиянина Кучерова невероятным

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Майки Эйссимонт после победного матча регулярного чемпионата против "Филадельфии Флайерз" заявил, что форвард Никита Кучеров сыграл важную роль в исходе игры.
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