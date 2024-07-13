🛍Wildberries разрешил бесплатно отменять любой заказ в течение часа, пока его не передали в доставку До этого такая возможность была только у пользователей, сделавших заказ с оплатой при получении.
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🛍Wildberries разрешил бесплатно отменять любой заказ в течение часа, пока его не передали в доставку До этого такая возможность была только у пользователей, сделавших заказ с оплатой при получении.