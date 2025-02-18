«Наедине с ядерной державой»: Кавелашвили сообщил о давлении на Грузию

Президент Грузии Кавелашвили: страну толкали на войну с Россией После начала специальной военной операции на Украине внешние силы толкали Грузию к войне с Россией, оставляя страну один на один с ядерной державой, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie.