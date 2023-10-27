В Крыму ждут ЧС из-за подтоплений на текущей неделе

На Крымском полуострове и в Краснодарском крае возможны ЧС из-за сильных дождей. На селекторном совещании МЧС России специалисты ВНИИ ГОЧС представили прогноз чрезвычайных ситуаций в России на конец октября.
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