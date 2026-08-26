СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Щит «Лилия» начал бурить метротоннель под Большим Строгинским затоном

Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» начал движение под Большим Строгинским затоном. Он прокладывает тоннель на участке новой Рублево-Архангельской линии метро между станциями «Серебряный бор» и «Строгино».

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