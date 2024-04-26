Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • андрей александров
    Вспомните рыбу и голову. Где дети наших лидеров?Путин начал арест...
  • павел иванов
    Во как живут чиновники  на народные деньги !  И меньше таких не становится со временем . Чтобы это значило ?Путин начал арест...
  • андрей александров
    При царях тоже отдавали бояр  народу, дабы "пар" выпустить. Очень похоже.Путин начал арест...

Ядерный удар возможен уже в этом году? Стало известно о безумном плане США на случай поражения Украины

Ядерный удар возможен уже в этом году? Стало известно о безумном плане США на случай поражения Украины

Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Игорь Петров
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