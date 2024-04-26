Ядерный удар возможен уже в этом году? Стало известно о безумном плане США на случай поражения Украины

Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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