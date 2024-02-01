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"Ростех": в Checkmate внесены изменения, позволяющие снизить его стоимость

"Ростех": в Checkmate внесены изменения, позволяющие снизить его стоимость

Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images Российский истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, позволяющие снизить его стоимость, после отзывов возможных покупателей, сообщили ТАСС в "Ростехе".

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