"Ростех": в Checkmate внесены изменения, позволяющие снизить его стоимость

Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images Российский истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, позволяющие снизить его стоимость, после отзывов возможных покупателей, сообщили ТАСС в "Ростехе".
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