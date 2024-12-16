БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Сумы… Харьков…с натяжкой, Днепропетровск? Это вряд ли….Переговоры с Трам...

Переговоры с Трампом: что останется от Украины

Переговоры с Трампом: что останется от Украины

Сумы, Харьков, Днепропетровск — однозначно российские, Причерноморье — как минимум, под нашим контролем Началась подготовка к переговорам Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

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MB
Marina Bubon
Сумы… Харьков…с натяжкой, Днепропетровск? Это вряд ли….
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