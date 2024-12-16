Переговоры с Трампом: что останется от Украины

Сумы, Харьков, Днепропетровск — однозначно российские, Причерноморье — как минимум, под нашим контролем Началась подготовка к переговорам Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по Украине.
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