Экс-премьер Украины: Запад формирует антитрампистский блок

Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency Западные государства, в первую очередь Британия, Франция и ФРГ, будут пытаться помешать диалогу Москвы и Вашингтона об урегулировании конфликта на Украине.
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