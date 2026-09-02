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Царьград

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ЦБ России повысил прогноз прибыли банков на 2026 год до 4,4 трлн рублей

ЦБ России повысил прогноз прибыли банков на 2026 год до 4,4 трлн рублей

Банк России увеличил прогноз прибыли банков на 2026 год до 3,9-4,4 трлн рублей, улучшив также ожидания по чистой процентной марже на этот год.

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