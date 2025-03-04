«Импорт дешевеет!» — когда дождемся?

Грядущие переговоры России и США поддержали рубль, но бизнес снижать цены спешить не будет Георгий Смирнов Фото: Михаил Метцель/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николаев Расчетный курс доллара, на которой ориентируется внебиржевой рынок, днем 25 февраля упал ниже 85 руб.
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