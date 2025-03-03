"Аэрофлот" объявил о старте проекта "Полет со вкусом"

Компания "Аэрофлот" и VK Видео при поддержке Alfa Only и при участии ресторанного холдинга Bellini Group запустят совместный проект "Полет со вкусом", который объединит авиаперелет с "высокой" кухней на специальных рейсах.
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