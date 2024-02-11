«Сатанинский парад физиков» перед Чернобыльской катастрофой: что это было

Авария на Чернобыльской АЭС заставила многих жителей СССР разочароваться в «мирном атоме». В ту трагическую весну 1986 года мало кто вспоминал о том, что незадолго до катастрофы физики-ядерщики устроили действо, которое выглядело как оккультное «призвание нечистой силы».