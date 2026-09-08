IKEA turns its tongue-twisting product names into a test

IKEA has turned one of its most recognisable brand quirks into a Back-to-School TikTok challenge, asking people to prove they can pronounce its famously tricky Swedish product names.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым