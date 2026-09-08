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IKEA turns its tongue-twisting product names into a test

IKEA has turned one of its most recognisable brand quirks into a Back-to-School TikTok challenge, asking people to prove they can pronounce its famously tricky Swedish product names.

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