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На Украине не знают, что делать с 30-км «царь-поездом» между Мариуполем и Донецком

На Украине не знают, что делать с 30-км «царь-поездом» между Мариуполем и Донецком

В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд" Современная воинская смекалка, использующая изобретение русских дружин из давно минувшей эпохи XVII и более ранних веков, позволила возвести в ДНР протяженную оборонительную стену.

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Комментарии
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Олег Холод
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7 час.
ют
юрий томилин
блин ну как так, создатели с лехой сафроновым не посоветовались. точно, не выйдет ничего хорошего. лёха же вон чё говорит.... ты лёха прости что с маленькой буквы тебя пишу. на большую ты не наработал.
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4 час.
GS
Grigorij Smoljakov
На металлолом сдать,,
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3 час.

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