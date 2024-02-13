На Украине не знают, что делать с 30-км «царь-поездом» между Мариуполем и Донецком

В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд" Современная воинская смекалка, использующая изобретение русских дружин из давно минувшей эпохи XVII и более ранних веков, позволила возвести в ДНР протяженную оборонительную стену.
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