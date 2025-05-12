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"Бывший муж помогает финансово". Елена Перминова высказалась о расставании с Александром Лебедевым и отношениях с новым бойфрендом

"Бывший муж помогает финансово". Елена Перминова высказалась о расставании с Александром Лебедевым и отношениях с новым бойфрендом

Елена Перминова дала редкий комментарий о финансовых отношениях с отцом четверых своих детей, миллионером Александром Лебедевым, с которым недавно рассталась, а также о перспективах отношений с новым бойфрендом — манекенщиком Тарасом Романовым.

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