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Исследования показали, что двуязычие способствует укреплению связей в мозге

Исследования показали, что двуязычие способствует укреплению связей в мозге

Двуязычие и мозговые связи В новом исследовании, проведённом Монреальским неврологическим институтом-больницей Университета Макгилла (), было обнаружено, что изучение второго языка в детском возрасте способствует улучшению взаимодействия между различными областями мозга.

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