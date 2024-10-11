Исследования показали, что двуязычие способствует укреплению связей в мозге

Двуязычие и мозговые связи В новом исследовании, проведённом Монреальским неврологическим институтом-больницей Университета Макгилла (), было обнаружено, что изучение второго языка в детском возрасте способствует улучшению взаимодействия между различными областями мозга.
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