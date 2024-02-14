GigaChat от «Сбера» прошел итоговую аттестацию на врача

Нейросетевая модель GigaChat от «Сбера» сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник», говорится в поступившем в AdIndex сообщении.
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