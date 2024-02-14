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GigaChat от «Сбера» прошел итоговую аттестацию на врача

GigaChat от «Сбера» прошел итоговую аттестацию на врача

Нейросетевая модель GigaChat от «Сбера» сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник», говорится в поступившем в AdIndex сообщении.

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