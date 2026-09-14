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Ripple готовится к десятому разблокированию 1 млрд XRP в 2026 году

Ripple готовится к десятому разблокированию 1 млрд XRP в 2026 году

Ripple приближается к очередному ежемесячному разблокированию XRP из эскроу. Десятый в 2026 году выпуск запланирован на 1 октября и предусматривает высвобождение 1 млрд токенов.

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