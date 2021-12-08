Начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко поздравил победителей конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции» прошла в УМВД России по Калининградской области.
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