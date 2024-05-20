С 20 мая на Украина власть Зеленского утеряла любую юридическую легитимность и Украина теперь уже и официально нацистская диктатура, где власть захвачена бандой нацистов во главе с нелегитимным кокаиновым фюрером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии