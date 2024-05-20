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Легитимность Зеленского все

Легитимность Зеленского все

С 20 мая на Украина власть Зеленского утеряла любую юридическую легитимность и Украина теперь уже и официально нацистская диктатура, где власть захвачена бандой нацистов во главе с нелегитимным кокаиновым фюрером.

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