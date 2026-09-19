ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Кто ты?! Катя умерла полтора года назад!" Вдовец увидел в сети анкету покойной жены, а придя на встречу, раскрыл страшную тайну

"Кто ты?! Катя умерла полтора года назад!" Вдовец увидел в сети анкету покойной жены, а придя на встречу, раскрыл страшную тайну

— Серёга, ты превращаешься в живое ископаемое, — Павел со звонким стуком опустил на кухонный стол две жестяные баночки сидра.

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