Российские миротворцы не выполняют миссию, возложенную на них трехсторонней декларацией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью журналисту итальянской газеты La Repubblica.
"Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь" - Пашинян
Комментарии
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Аким Воземчук
Браво Пашинин. С такой политикой Армения и армяне лишились "Арцаха", Арарат переехал в Турцию, а армян разогнали по всему миру. Не Президент Армении, а находка для Турции и Азербайджана. Пусть армяне не обижаются, но скоро Армения исчезнет с лица земли. США нужен небольшой аэродром размером с Армения и обслуживающий персонал, как тот же Пашинин, но кто же им это позволит.
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2 час.
С
Странник
это выбор армян....
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1 час.
Татьяна
Лет тридцать тому назад знавала полковника, который был комендантом в этом районе. За эти годы ничего не изменилось там. Можно порекомендовать пашиняну засунуть его демагогию в одно место, прокрутить там раз восемь и проследовать по известному адресу.... типа, в даль далекую........
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43 мин.
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