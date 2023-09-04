"Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь" - Пашинян

Аким Воземчук

Браво Пашинин. С такой политикой Армения и армяне лишились "Арцаха", Арарат переехал в Турцию, а армян разогнали по всему миру. Не Президент Армении, а находка для Турции и Азербайджана. Пусть армяне не обижаются, но скоро Армения исчезнет с лица земли. США нужен небольшой аэродром размером с Армения и обслуживающий персонал, как тот же Пашинин, но кто же им это позволит.