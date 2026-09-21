В Кривом Роге произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге в центральной части Украины слышны звуки взрывов, сообщает издание «Общественное. Новости».
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