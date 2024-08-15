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Царьград

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Топ-менеджер банка назвал стоп-слова, которыми мошенники гипнотизируют жертв

Топ-менеджер банка назвал стоп-слова, которыми мошенники гипнотизируют жертв

Услышав любую из этих фраз, немедленно вешайте трубку.Банковский эксперт перечислил слова и фразы, которые действуют на жертв мошенничества, как гипноз.

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