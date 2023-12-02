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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Сейвард: «Риккардо перейдет в «Ред Булл» после первых гонок 2024-го, если Перес не прибавит»

По информации журналиста Джо Сейварда, если Серхио Перес не добьется прогресса в первых гонках сезона-2024, то покинет «Формулу-1», а его кокпит займет Даниэль Риккардо из «Альфа Таури».

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