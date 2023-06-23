В ВОЗ заявил о снижении смертности от коронавируса в мире на 58% за четыре недели

Всемирная организация здравоохранения сообщила в ночь на пятницу, 23 июня, что количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа за четыре недели сократилось на 58%.
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