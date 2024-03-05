НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Украинские военны...
  • Гарий Щерба
    Дядюшка  Сэм  НЕДОВОЛЕН , ха ха ха  ....!!!!Запрет на демонст...
  • Елена Коваль
    Никак не расстанется с нашей страной, продвигают его единоверцы и ещё в инете цитируютЯ.Кедми: Куда смо...

План российской армии после взятия Авдеевки — Часов Яр

Предположения о дальнейших действиях российских военных после захвата Авдеевки появились на Украине. Военный эксперт Александр Бородин утверждает, что основная цель российской армии - взять Часов Яр, высоту, с которой можно развернуть наступление на крупные укрепленные районы ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх