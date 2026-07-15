В работе Т-Банка произошел сбой: возникли проблемы с переводами и оплатой

15 июля клиенты Т-Банка сообщили о массовых сбоях в работе банковских сервисов. По словам пользователей, у многих возникли сложности с денежными переводами, а также с оплатой товаров и услуг банковскими картами.
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