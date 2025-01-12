Маск: арест экс-замглавы МО Британии Каплина связан с замалчиванием педофилии

Американский предприниматель Илон Маск связал задержание бывшего заместителя министра обороны Великобритании Айвора Каплина с замалчиванием массовых случаев изнасилований несовершеннолетних жителей страны.
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