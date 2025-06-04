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Леопард растерзал пятилетнего мальчика

Леопард растерзал пятилетнего мальчика

В Индии пятилетний мальчик стал жертвой леопарда. Об этом сообщает Times of India. Трагический инцидент произошел на ферме в деревне Диндори Шивар, штат Махараштра.

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