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Основатель giper.fm приобрел 25% производителя товаров для барбекю 800 Degrees

Основатель giper.fm приобрел 25% производителя товаров для барбекю 800 Degrees

Основатель и управляющий платформы по развитию брендов giper.fm Максим Плаксин приобрел долю в 25% в российском производителе оборудования, аксессуаров и расходных материалов для барбекю, туризма и отдыха на природе 800 Degrees.

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