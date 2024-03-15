ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, мешавшего работе ПВО с помощью дронов

Центр общественных связей ФСБ России сообщил ТАСС, что сотрудники ведомства задержали жителя Москвы, который, как утверждается, по заданию украинских спецслужб запускал беспилотники возле объектов Министерства обороны РФ для воздействия на системы ПВО.