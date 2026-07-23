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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «Анонс про Леброна в «Майами» не был случайностью. Они ведут борьбу и могут победить»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал появление в официальном аккаунте «Майами» анонса пресс-конференции в честь возвращения Леброна Джеймса .

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