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Воюющего в ВСУ американца заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

Воюющего в ВСУ американца заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) против Российской армии.

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