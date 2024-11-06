Воюющего в ВСУ американца заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) против Российской армии.
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