Яндекс открыл технологию обработки данных в реальном времени

YTsaurus Flow позволяет анализировать клики, показы, заказы и другие события сразу после их появления Яндекс открыл исходный код YTsaurus Flow — технологии для непрерывной обработки больших потоков данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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