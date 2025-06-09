Лукашенко рассказал о чувстве ответственности за Калининградскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных рассказал об особом чувстве ответственности за этот регион и подчеркнул готовность развивать сотрудничество по широкому спектру направлений.
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