Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России.
Свежие комментарии