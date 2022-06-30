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Обновленная сторублевая банкнота войдет в оборот с 30 июня

Обновленная сторублевая банкнота войдет в оборот с 30 июня

Банк России Банк России с 30 июня вводит в оборот обновленную 100-рублевую купюру.  «Модернизированная банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре», — отметили в регуляторе.

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