Обновленная сторублевая банкнота войдет в оборот с 30 июня

Банк России Банк России с 30 июня вводит в оборот обновленную 100-рублевую купюру. «Модернизированная банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре», — отметили в регуляторе.