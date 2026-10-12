Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Казани армяне в костюмах перекрыли движение «крутыми тачками» и открыли пальбу прямо в центре города

В Казани армяне в костюмах перекрыли движение «крутыми тачками» и открыли пальбу прямо в центре города

Внезапно заурядный рабочий день в Казани превратился в нечто, напоминающее скорее сцену из детективного кино, нежели в свадебное мероприятие.

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Новый комментарий от пользователя
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Наталия

Дурной пример заразителен. Теперь уже не только выходцы из Азербайджана и наших кавказских республик, но и армяне, переняли откровенную наглость и стремление демонстрировать свое богатство и пренебрежение к законам. А ведь в Армении такое не принято. Зачем тратить время и силы на составление протоколов, надо вернуть их всех, независимо от гражданства, на историческую родину. Пусть там живут и что-то подобное попробуют продемонстрировать..