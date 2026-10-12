В Казани армяне в костюмах перекрыли движение «крутыми тачками» и открыли пальбу прямо в центре города

Внезапно заурядный рабочий день в Казани превратился в нечто, напоминающее скорее сцену из детективного кино, нежели в свадебное мероприятие.
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Ух тыы!!! В натуре какие проблемы если раскатают по асфальту пару терпил. А вот 12млн долга это святое - заплати налоги и гоняй себе на здоровье.
Ждем веселые рейды всех народов, которые могут имеиь автотранспорт, или гужевой скот.
Все "тачки" на СВО, там они нужнее и стрелять там можно. а водил на кичу согласно их заслуг.
Да они, что, ума лишились? Для таких действий есть Москва!
Чуркам место в чуркистане. Армяшек гнать в Армению.
Жопочников следует продать азерам! По 100 р. за жопу. Дешёвка ведь!
Диаспора дрожит...
выеживаются как гориллы
Дурной пример заразителен. Теперь уже не только выходцы из Азербайджана и наших кавказских республик, но и армяне, переняли откровенную наглость и стремление демонстрировать свое богатство и пренебрежение к законам. А ведь в Армении такое не принято. Зачем тратить время и силы на составление протоколов, надо вернуть их всех, независимо от гражданства, на историческую родину. Пусть там живут и что-то подобное попробуют продемонстрировать..
всю эту команду отправить в воздущное путешествие!!!!